الأردن: اعتقال مسؤولين في الأقصى "تصعيد خطير ولعب بالنار"

وطن: اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبد الناصر أبو البصل، اليوم الأحد، اعتقال مسؤولين في المسجد الأقصى "تصعيد خطير وغير مقبول، ولعب بالنار".

وأدان الوزير الأردني في تصريحات صحفية "اعتقال رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، فجرا، محذرا من تبعاتها، كون يمس بالدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس، ولعب بالنار في هذه الظروف العصيبة"، مطالبا بسرعة الإفراج عنهما.