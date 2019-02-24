محكمة الاحتلال تصدر أحكاما جائرة وغرامات مالية بحق 4 أسرى من جنين

جنين- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، أحكاما جائرة وغرامات مالية بحق أربعة أسرى من محافظة جنين.

وذكر محامي نادي الاسير اياد محاميد، اليوم الاحد، أن محكمة سالم العسكرية حكمت الاسبوع الماضي على أربعة اسرى من محافظة جنين بأحكام مختلفة وهم: نور الدين عبداللطيف حمادة من بلدة برقين وحكمت عليه بالسجن 45 شهرا وغرامه 3000 شيقل، والأسير سعيد ابو زينه من بلدة قباطيه بالسجن 26 شهرا وغرامة 4000 شيقل، والأسير إيهاب ابو الهيجاء من مخيم جنين 20 شهرا وغرامة 3000 شيقل والأسير سامي العلو من بلدة السيلة الحارثية جنين بالسجن 12 شهرا وغرامة 2000 شيقل.