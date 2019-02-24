مصرع شابة في حادث سير قرب طبريا

وطن للأنباء: لقيت شابة (21 عاما) مصرعها في حادث سير بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية على "شارع 92" قرب مدينة طبريا، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، تلقى المركز الطبي في منطقة طبريا بلاغا في الساعة 07:52 من صباح اليوم حول حادث طرق بين حافلة ركاب ومركبة خصوصية على "شارع 92"، وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي لثلاثة أشخاص، فيما أقر وفاة شابة على الفور.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ووصفت إصاباتهم بأنها متوسطة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

(عرب48)