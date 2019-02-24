إنهاء عزل عميد الأسرى الإداريين إبراهيم العروج بعد 14 شهرًا

رام الله- وطن للأنباء: أنهت إدارة مصلحة السجون عزل عميد الأسرى الإداريين إبراهيم عبد الله العروج (35عاماً) من سكان قرية العروج شرق بيت لحم، وذلك بعد أن أمضى فيه 14 شهراً ونقلته إلى سجن جلبوع.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى" أن الأسير العروج يعتبر عميد الأسرى الإداريين، فقد أمضى حتى الآن 38 شهراً في الاعتقال الإداري بعد 11 أمر تجديد، وأقدم الاحتلال على نقله إلى العزل الانفرادي في سجن مجدو، وذلك في شهر يناير من العام الماضي؛ بحجة أنه يشكل خطراً على الاحتلال.

واعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر العروج بعد اقتحام منزله بتاريخ 25/1/2016، وقد خضع لتحقيقٍ قاسٍ جداً؛ بتهمة الانتماء لحركة حماس، ولاحقاً تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

والأسير العروج محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما يقارب 10 سنوات في السجون، وكان الاحتلال قد اعتقل زوجته رابعة العروج بعد اعتقاله بعدة أيام لحوالي (20) يوماً في مركز تحقيق المسكوبية، تعرضت خلالها للتحقيق المتواصل من أجل الضغط عليه للاعتراف.

وبيّن "إعلام الأسرى" أن العروج عانى من ظروفٍ صعبة في العزل الانفرادي، قبل أن ينقل منه قبل يومين إلى سجن جلبوع، فقد كان لا يسمح له بالخروج إلى ساحة الفورة إلا مرة يومياً لمدة ساعة وهو مقيد اليدين والرجلين، كما تقوم الوحدات الخاصة القمعية بتفتيش زنزانته بشكل يومي، كذلك فقد حرمه الاحتلال من زيارة ذويه.