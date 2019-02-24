الاقتصاد: 5 مصانع تحصل على شهادات جودة عالمية

وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن خمسة مصانع فلسطينية حصلت مؤخرا على شهادات جودة عالمية من خلال برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، والمنفذ من قبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

ووفق بيان الوزارة، حصلت 4 مصانع على شهادة الجودة العالمية الايزو" 22000"، وهي: شركة مطاحن النصر، وشركة مطاحن بن الرشيد، والشركة التركية الفلسطينية (زيتا)، وشركة الرواد للاستثمار الزراعي، في حين حصلت شركة "ايجلسفلكس" على شهادة الجودة العالمية "الايزو 9001".

واعتبرت الوزيرة عودة، اعادة تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الايزو وغيرها "خطوة مهمة في تعزيز تنافسية الشركات الفلسطينية في الاسواق المحلية والدولية، الأمر الذي ينعكس ايجابا في رفع حصة المنتج الوطني داخل السوق المحلي، وتعظيم صادرتنا الى الخارج".

يذكر ان برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين يعتبر الاول من نوعه، وسيتم من خلاله تأهيل 30 مصنعا للحصول على شهادات جودة عالمية وفلسطينية، اضافة الى شهادات الانتاج العضوي وشهادة الحلال، كما تم من خلال البرنامج ذاته تطوير عدة منتجات جديدة لدى عدد من المصانع الفلسطينية.