القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس مبلغ 21 ألف شيقل في بيت لحم

رام الله- وطن: القت الشرطة، اليوم، القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس مبلغ 21 الف شيقل من احدى النقابات التي تعمل بها في محافظة بيت لحم.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناءً على الكتاب الوارد من قبل احدى النقابات لدى شرطة محافظة بيت لحم حول وجود نقص في ايداع النقابة بمبلغ 21 الف شيقل لحساب النقابة بالرغم من وجود فيشة الايداع بالمبلغ المذكور حيث باشر طاقم التحقيق بفرع المباحث العامة بشرطة المحافظة بعمليات البحث والتحري وإجراءات التحقيق حيث تبين ان إحدى الموظفات بالنقابة قامت بعملية الاختلاس بعد تزويرها لفيشة الإيداع وعدم إدخال المبلغ لحساب النقابة .

وأضاف البيان انه تم تحولي المتهمة الى قسم التحقيق تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها .