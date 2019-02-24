فيديو .. عساف: الاحتلال زاد من وتيرة مشاريعه التهويدية في القدس

رام الله - وطن: حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف من خطورة المخططات الاحتلالية في مدينة القدس والهادفة الى تهويدها، وتهجير اهلها، لافتا الى ان اعتقال الاحتلال صباح اليوم رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب وابعاده عن المسجد الاقصى خطا احمرا جديدا كسرته اسرائيل.

وحذر عساف خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الاعلام بمدينة رام الله، اليوم الأحد، من مخططات التهويدية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، موضحاان اسرائيل تسعى الى تهويد القدس ومحيطها، بدءا من عدم السماح بترميم المباني القديمة في القدس، الى انشاء غلاف استيطاني، لعزل مدينة القدس عن باقي الضفة.

وحسب عساف فقد تركزت انتهاكات الاحتلال في عزل مدينة القدس واستكمال الخارطة النهائية للاستيطان وتقسيم الضفة الغربية لـ"كانتونات" ومعازل، واستكمال التطهير العرقي في المنطقة المسماة (ج)، من خلال تهجير وهدم القرى الفلسطينية الـ225 الموجودة في المنطقة والتي يرفض الاحتلال منحها أي تراخيص أو مخطط هيكلي، بهدف الوصول الى تطبيق قانون القدس الكبرى، الذي يسعى إلى تغيير البنية الديمغرافية والجغرافية، وزيادة عدد المستوطنين لـ175 ألف مستوطن، وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين إلى 140 ألف.

وقال عساف: ان اسرائيل كسرت خطاً أحمر آخر، بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، مضيفا: "ان اسرائيل تسعى الى تهجير المقدسيين من مدينتهم، من خلال إجراءاتها العنصرية، والتي تتمثل بسياسة الطرد بهدم البيوت والمنشآت، وسحب الهويات ".

وأشار إلى أنه تم هدم 177 بيت ومنشأة خلال العام 2018، و 25 بيت ومنشأة خلال العام 2019، 50% منها في مدينة القدس.

وأكد عساف ان إسرائيل تسعى الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، من خلال محاولتها في السيطرة على باب الرحمة، وتحويله الى كنيس يهودي، بهدف تحديد أوقات الدخول والخروج للعرب والمسلمين.

واعتبر ان تهويد مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص يأتي استمرارًا في سياسة التقسيم الزماني وتمهيدًا لسياسة التقاسم المكاني للمسجد الأقصى، وهو ما يوضح ارتفاع عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس كمّا ونوعًا، بشكل ينذر بتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى، ومحاولة فرض سياسات جديدة على مداخله وداخل ساحاته.

وأضاف عساف: إن اسرائيل فشلت في إغلاق باب الرحمة أمام صمود الفلسطينيين، وفشلت في إجراءاتها في السيطرة "الديمغرافية" إذ زاد عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس من %20 الى 42%.

وبين عساف أن مشروع تهجير مواطني الخان الأحمر، والطريق الالتفافي الذي يصل من بلدة عناتا الى أبو ديس، هما مشروعان للسيطرة على القدس، لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وأكد عساف ان تهويد القدس يأتي في أطار صفقة القرن، مضيفا: " سنستمر في توفير البنية التحتية لإسقاط هذه الصفقة، سياسياً وميدانيا وإفشالها".

واكد ان استمرار سياسة الاحتلال داخل القدس في كافة المحاور، من حيث رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين، وزيادة هدم المنازل، وإخطارات الهدم، ومحاولات تسريب الأراضي بشكل واسع، أي أن سياسة الاحتلال في مدينة القدس يعكس في بنودها جميعًا سياسة الاحتلال بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، ولكن بشكل مركّز.

واوضح ان تهويد مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص يأتي استمرارًا في سياسة التقسيم الزماني وتمهيدًا لسياسة التقاسم المكاني للمسجد الأقصى، وهو ما يوضح ارتفاع عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس كمّا ونوعًا، بشكل ينذر بتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى، ومحاولة فرض سياسات جديدة على مداخله وداخل ساحاته.