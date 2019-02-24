الإغاثة الزراعية تختتم ورشة بناء قدرات للمؤسسات الداعمة للقطاع الاجتماعي

رام الله- وطن: في إطار مشروع الترويج للريادة المجتمعية MedUp الممول من الاتحاد الاوروبي، ومؤسسة اوكسفام، وبتنفيذ جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية)، اختتمت الاخيرة ورشة بناء قدرات للمؤسسات الداعمة للقطاع الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة Impact Hub كشريك نوعي في المشروع.

ويهدف هذا التدريب الى التشبيك بين المؤسسات المحلية، وتعزيز التشاركية بين هذه المؤسسات لغرض خلق ادوات ابداعية تمكنهم من تحفيز الشباب الريادي من المراحل المبكرة مرورا بمراحل الاحتضان وصولاً الى مراحل تسريع الاعمال، بالاضافة الى التحلي بروح الريادية خلال رحلة العمل مع الرياديين بشكل خاص.

وقد شارك في الورشة، وهي الاولى من نوعها، من اصل 4 ورش، بمشاركة 18 مشاركا ومشاركة من حاضنات الاعمال، مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مجموعة من المؤسسات غير الربحية، وبعض المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ذات العلاقة،حيث اثنى المشاركون على جودة التدريب واهمية المواضيع التي تمت مناقشتها.

من ناحيته، ذكر منسق المشروع حذيفة عاصي أن هذه الورشة تهدف الى التعامل مع المؤسسات الريادية بهدف خلق لغة حوار مشتركة بين هذه المؤسسات من ناحية، وخلق بذرة نواة لمؤسسة Impact Hub في فلسطين، ليكون الاول من نوعه في العالم العربي نهاية سلسلة الانشطة المخطط تنفيذها في اطار هذا المشروع على مدار الاربعة سنوات القادمة.

وتم اختتام هذه الورشة بتسليم شهادات المشاركة لجميع المشاركين، ومناقشة ماهية الورش القادمة والمخرجات التي نطمح الى تحقيقها نهاية كل جزء من اجزاء التدريب الذي سيتم عقده.