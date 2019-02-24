قرار بالإفراج عن حارسي الأقصى عرفات وعصام نجيب بشرط الابعاد

القدس- وطن: قال مصادر محلية، اليوم الأحد، إن محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قررت الافراج عن حارسين من حراس المسجد الأقصى بشرط الابعاد.

وأوضحت المصادر أن قرار الافراج شمال الحارسين عرفات نجيب وعصام نجيب من حراس الأقصى، مع ابعادهم عنه لمدة أسبوع والعودة لمركز التحقيق بعد أسبوع أيضا.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بحق المقدسيين خلال الثلاثة أيام الماضية طالت أكثر من 70 مقدسياً، على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة، في مواجهة مخططات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى.