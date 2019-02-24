"فلسطين للجميع" تنظم معرضاً للكتاب في جامعة بيرزيت

رام الله- وطن: نظمت كتلة فلسطين للجميع معرضاً للكتاب بعنوان " خير جليس" في جامعة بيرزيت ، والذي شمل العديد من الكتب المتنوعة منها التاريخية، والسياسية، والفلسفية، والفكرية ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام.

واكد خالد مصلح عضو قيادة المنظمة الطلابية ان "هذه الفعاليات الثقافية المستمرة تأتي كدورنا كحركة طلابية من اجل تعزيز الثقافة، وابرازها والمحافظة عليها، ولخدمة الطلبة ومساعدتهم في صقل الشخصية وتقوية مكانتهم الثقافية والسياسية.

واشار مصلح الى ان هذه النشاطات سوف تعمم على العديد من جامعات الوطن، وكذلك هناك العديد من الفعاليات الضرورية والمهمة التي يجب ان تبقى اساسية ومركزية في الجامعات مثل النشاطات الثقافية كونها تشكل حافزا للطلبة بالاضافة الى اهمية ابراز الطاقات الثقافية التي تنبض بالافكار الحيوية والمنصات الثقافية المختلفة.

من جانبه، قال هاني شنية سكرتير كتلة فلسطين للجميع في الجامعة ان المعرض شهد اقبالا كبيرا من الطلبة، مما يؤكد أن الكتب لايزال يحتل مساحة واسعة من الاهتمام لدى الطلبة.

وأضاف أن كتلته استطاعت توفير الكتب بأسعار مناسبة للطلبة .

وتابع: سننظم خلال المرحلة القادمة الكثير من الفعاليات والانشطة التي تخدم الطلبة.