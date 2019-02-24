تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية العسكرية

رام الله- وطن: اعتمد الرئيس محمود عباس قرار رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمدالله بتعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية "العسكرية" وتكليفه للقيام بمهام المدير العام في حال غيابه.

وأكد العميد زيدان على الالتزام بالعمل بتوجيهات الرئيس ورئيس حكومة تسيير الأعمال من أجل استمرار عمل المؤسسة في خدمة أبناء الوطن والعمل جنباً الى جنب مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تعزيز اركان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.