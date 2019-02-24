بالأسماء.. الاعلان عن آلية السفر غداً على معبر رفح

غزة- وطن: نشرت داخلية غزة، مساء اليوم الأحد، كشف جديد للمسافرين غداً الإثنين عبر معبر رفح البري.

وذكرت أن الحافلات المراد سفرها، هي السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (2/20)، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرافق أداناه.

وطالبت داخلية غزة، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، كما طالبتهم بالتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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