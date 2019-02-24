بيت لحم: جنود الاحتلال يعيقون عمل طاقم طبي في قرية جب الذيب

بيت لحم- وطن: أعاقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عمل لجنة الاغاثة الطبية الفلسطينية في قرية جب الذيب شرق بيت لحم، والمستهدفة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وهي محاطة بالعديد من البؤر الاستيطانية.

وقال مازن العزة مدير الاغاثة الطبية في محافظة بيت لحم إن "الاغاثة تنظم عمل طبي تطوعي من خلال عيادة متنقلة مكونة من ثلاثة اطباء وثلاثة ممرضات ينفذون فحصا طبيا للاهالي، في سياق تعزيز الصمود لدى الاهالي المحرومين من اية مرفق طبية دائمة وقام الجنود باحتجاز الطاقم الطبي والتمريضي لاكثر من ساعتين ومنعوهم من القيام بعملهم".

وأضاف أن "هذا الاجراء يؤكد مرة أخرى على أن الجنود يهدفون الى اجبار أهالي قرية جب الذيب المحرومة من كل الخدمات الاساسية لترك أرضهم ومنازلهم، والسكن خارجها لتكرون لقمة سائغة لاطماع المستوطنين والانقضاض عليها".