الرئيس يستجيب لمناشدة المواطن شادي عاصي ويوعز بتحويل طفلته جنى للعلاج



رام الله- وطن: استجاب الرئيس محمود عباس، لمناشدة والد الطفلة جنى شادي عاصي (سنتان) من بلدة بيت لقيا بمحافظة رام الله والبيرة، وأوعز لوزير الصحة جواد عواد بمتابعة علاجها.

وقال وزير الصحة جواد عواد مساء اليوم الأحد، إنه تلقى اتصالاً من الرئيس، وأوعز له بمتابعة علاج الطفلة جنى وعمل كل ما يلزم لها.

وتعاني الطفلة جنى من تضخم في الكبد والطحال وارتفاع في ضغط الدم وحالتها الصحية صعبة للغاية، وهي بحاجة لإجراء عملية زراعة كبد.