التقت السفير دبور وزارت مقبرة الشهداء .. غنام: القيادة تعمل كل ما بوسعها للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في لبنان

بيروت- وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب أبناء شعبنا في الشتات عامة وفي مخيمات لبنان خاصة، وأنها تعمل كل ما بوسعها لاسنادهم والتخفيف من معاناتهم.

وحيت غنام أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، مؤكدةً على حق اللاجئين في العودة وتقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء المحافظ وآمنة جبريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، بالسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمساندة أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، وسبل توفير الدعم لهم .

وأشادت غنام بالمرأة الفلسطينية في مخيمات لبنان، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا، منوهةً إلى الدور البطولي الذي تلعبه في مسيرة النضال الوطني من أجل العودة والحرية والاستقلال.

كما زارت مقبرة شهداء فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تمت تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية، مشيرة إلى ان جرائم الاحتلال ومجازره بحق أبناء شعبنا لن تنسى وستبقى دافعا للمسير نحو تحقيق كامل حقوقنا الوطنية .

وقالت غنام إن "الثورة الفلسطينية ومنذ انطلاقتها قدمت آلاف الشهداء في سبيل تحرير الوطن، وعلى رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات، وسوف نواصل نضالنا حتى اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف".

كما قدمت غنام، وآمنة جبريل وممثلون عن حركة فتح في لبنان وعدد من الناشطات والكوادر واجب العزاء بعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر اليماني، مؤكدة على على وحدة أبناء شعبنا التي تعتبر صمام الأمان في مواجهة الاحتلال وجبروته .

يشار إلى أن المحافظ غنام تقوم بجولة في مخيمات لبنان بهدف تلبية احتيجات رياض الأطفال التي لا تشملها خدمات الأونروا، حيث عملت بتعليمات من الرئيس على تأمين المساعدات والاحتياجات لها بتبرع من القطاع الخاص في محافظة رام الله والبيرة، لضمان الاستمرارية بخدمة اطفالنا في المخيمات اللبنانية على اكمل وجه.