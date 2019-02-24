فيديو | سرايا القدس: نمتلك صواريخ دقيقة من حيث التفجير والتدمير والمدى

غزة- وطن: نشرت قناة العالم الفضائية، مساء اليوم الأحد، فيديو بعنوان "وأعدوا" الذي يكشف عن قدرات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وظهر في الفيديو وحدة النخبة في سرايا القدس أثناء مناورة عسكرية لها، تحاكي اقتحامات مدينة وسط انفجارات وإطلاق نار.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن "سرايا القدس تمتلك صواريخ دقيقة من حيث التفجير والتدمير والمدى لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى".

وأضاف أبو حمزة، أن "الوحدة الصاروخية في سرايا القدس ستفاجئ العدو في أي حماقة يرتكبها وستصبح هذه الحماقة جحيماً على البلدات والمدن المحتلة".

وتابع: "القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل قضية العالم العربي والإسلامي أجمع".

المصدر: فلسطين اليوم