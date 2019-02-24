جنين | عائلة الأسير محمود السعدي تعبر عن قلقها من خطورة وضعه الصحي



جنين- وطن: عبرت عائلة الأسير محمود مراد السعدي ( 18 عاما) من مخيم جنين، عن قلقها وتخوفها من خطورة وضعه الصحي .

وذكر ذوو الأسير السعدي، أنه اعتقل قبل شهرين ونصف من منزله في مخيم جنين واعتدى عليه جنود الاحتلال بالضرب اثناء الاعتقال، وجرى نقله إلى التحقيق في سجن الرملة ومكث شهرا بقسم العزل.

وأشارت عائلة الأسير الى تدهور وضعه الصحي، ونقله لمستشفى العفولة، حيث اجريت له عمليه جراحيه في الركبة بسبب التهاب حاد فيها ووجود جرثومة ومن ثم جرى نقله الى مستشفى الرملة لتكملة العلاج وتبين أنه في قسم العزل ووضعه الصحي في تدهور ومنع من مقابله المحامي.

وناشدت عائلة الأسير المؤسسات الانسانية والصحية والحقوقية العمل لإنقاذ حياته.

(وفا)