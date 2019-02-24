مناورات شاملة لبحرية الاحتلال تُحاكي سيناريوهات عدة

وطن: أجرت بحرية الاحتلال خلال الأسبوع الماضي مناورات عسكرية شاملة تحاكي هجمات بحرية وبخاصة على "الجبهة الشمالية" مع لبنان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "البحرية الإسرائيلية أجرت مناورات شاملة لسيناريوهات قيام الجيش بعملية سرية تم كشفها عبر العدو وانتهى بتبادل لإطلاق النار شمل تدمير الأهداف".

وأشارت إلى أنه اشترك في المناورات الوحدة البحرية الخاصة "الكوماندوز البحري".

وقالت الصحيفة إن المناورات بدأت بشكل سري وانتهت بشكل سري كما غالبية عمليات الجيش واشترك فيها غالبية سفن بحرية الاحتلال في المنطقة الممتدة بين أسدود وحيفا.

وأشارت إلى أنه تم استخدام شتى أنواع الذخائر إضافة لتدخل القوات الجوية للمساعدة على إنهاء العملية حسب سيناريو المناورة.



(صفا)