تصاعد التوتر في سجن النقب

القدس- وطن: ادعت مصلحة سجون الاحتلال، أن أسيرًا أضرم النار في نفسه في سجن النقب الصحراوي، اليوم الأحد، وشددت على أن النار أخمدت، وأن الأسير نقل للعزل الانفرادي، وسط حالة من التوتر تسود المعتقل، تضمنها استدعاء قوات خاصة تحسبًا لخطوات الأسرى الاحتجاجية.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري العبري، فإن أحد الأسرى المعتقلين في القسم 5 من معتقل النقب الصحراوي، أضرم النار في نفسه، وأشار الموقع إلى أن مصلحة السجون تحقق في ملابسات الحادثة، فيما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن أسيرًا يتبع لحركة حماس، أشعل النار في أكمام معطفه، عند مدخل الجناح الخامس في سجن النقب، مشيرة إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع.

وحشدت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال بين أقسام سجن النقب الصحراوي وسجن "ريمون"، فيما قالت مصلحة سجون الاحتلال إنها جهزت المعتقل بنقطة طبية ميدانية، وسط حالة من الترقب في صفوف الأسرى.

وقال المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال إن "هناك حالة من التأهب للتصدي للخطوات الاحتجاجية التي يسعى أسرى حركة حماس للشروع بها. القوات التابعة لمصلحة السجون مستعدة لجميع السيناريوهات، بما في ذلك التهجم على السجانين والإخلال بالنظام وانتهاك الانضباط في الأجنحة وتخريب الوسائل والمعدات".

يذكر أن ممثلي أسرى حماس استقالوا في معتقلين "ريمون" والنقب الصحراوي، كخطوة احتجاجية، إثر إجراءات عزل الحركة الأسيرة وتثبيت أجهزة التشويش على الإرسال، وحملات مكثفة ومتواصلة للتفتيش عن أجهزة الهواتف الخلوية داخل الأقسام والمعتقلات، والتي تتضمن اعتداءات ومواجهات مع الحركة الوطنية الأسيرة.

واعتبرت مصلحة سجون الاحتلال أن استقالة ممثلي أسر حماس تعد خطوة احتجاجية تصعيدية، وسط مخاوف من احتدام المواجهات في أقسام سجن النقب، والتي من شأنها أن تنتقل إلى سائر معتقلات وسجون الاحتلال، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

وذكر موقع الصحيفة أن إدارة مصلحة السجون ثبتت خلال نهاية الأسبوع الماضي، أجهزة التشويش على الأجهزة الإلكترونية، وأكدت أنها ستعمل على تثبيت المزيد من أجهزة التشويش؛ بادعاء ارتفاع وتيرة تهريب الهواتف النقالة إلى أقسام السجن، وزعمت أن قيادة حركة حماس تستخدم هذه الهواتف لتوجيه مرتكبي العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وتمتنع مصلحة سجون الاحتلال عن إخراج القمامة من الأقسام 3 و4 و5 في سجن النقب، منذ الثلاثاء الماضي، ما يهدد بمشكلة صحية كبيرة للأسرى، إضافة إلى استمرار إلغاء الإذاعة والتلفاز فيها حتى الآن بسبب أجهزة التشويش.

هذا وأعلن نادي الأسير قبل أيام، أن حالة استنفار تسود بين الأسرى في سجن النقب، محذرا من تصاعد الأمور، وقال في بيان صدر عنه، إن "حالة من الاستنفار تسود قسم الخيام في معتقل النقب الصحراوي، وإن إدارة المعتقل بدأت بجلب سيارات إسعاف وإطفاء، استعدادا لأي مواجهة قد تحدث داخل القسم".