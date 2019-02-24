العالول: تأخرنا في تكليف رئيس وزراء للحكومة الجديدة لكن ذلك سيكون قريبا

رام الله- وطن: قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن قرار تشكيل حكومة سياسية جديدة اتخذ، ولكننا قد تأخرنا في تكليف رئيس وزراء لرئاستها.

وأضاف العالول في لقاء على تلفزيون فلسطين مساء اليوم، أن تكليف رئيس وزراء لرئاسة الحكومة الجديدة سيكون قريبا.

وقال العالول إن الاهالي في قطاع غزة يعيشون محاولات لسلخ القطاع عن الجسم الفلسطيني، لافتا إلى ان حماس حاولت ان تدعو لمسيرات حتى تقول للرئيس ارحل، ولكن النتيجة هي ان الجماهير في غزة خرجت من اجل ازالة اللوحات المسيئة للرئيس، وهتفت له.

وتابع العالول "خلال الفترة الماضية، هناك شيء من التباين بين فتح وبعض الفصائل، لكن في الموقف الوطني المصيري نراهن على مناضلي الشعب الفلسطيني، لذلك أسجل تقدير للجبهة الشعبية التي رفضت هذه المسيرات التي تساهم في توسعة الشرخ في الجسم الفلسطيني".

واضاف: كان احد اسباب الفشل الذريع الذي أصاب حماس، والمهرجان الركيك الذي خرجت له ضد الشرعية، أخرجها عن طورها، حيث نفذت الاعتقالات، كما أن الجماهير خرجت بشكل مغاير لما ارادت له حماس.

وبين العالول، أن القيادة الفلسطينية تخوض معركة كبيرة مع الادارة الامريكية.

وفي السياق، قال العالول إن الرئيس اطلق مبادرات تقول لحماس ان تصطف لحماية القدس وفي مواجهة الولايات المتحدة، لأن الخطر على المشروع الفلسطيني.

واضاف: "اعتدنا على حماس، ان تفجر التناقضات الثانوية، وعليها ألا تتخيل ان تكون بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، ونقول لها: الاولوية للتصدي للسياسية الاسرائيلية والامريكية.

واشار إلى ان القيادة لن تغير اولوياتها وبوصلتها التي ستبقى تجاه فلسطين ضد الاحتلال والسياسية الامريكية، قائلا: "نتلقى الطعنات من الظهر، ولكن شعبنا اكثر وعيا ليدرك ذلك، والدليل على ذلك ما حصل في قطاع غزة، حيث فشلت حماس فشلا ذريعا.

وأشار العالول إلى أنه كان في الايام الماضية عدة اجتماعات عقب القرار الاسرائيلي باقتطاع جزء من اموال المقاصة الفلسطينية.

وقال: "كان القرار واضحا بالنسبة لنا، بانه اذا تم اقتطاع جزءا من الاموال، فلن نستلم هذه الاموال على الاطلاق، ففي الاجتماع الاخير كان هناك قرار بأن تذهب بعض الوفود الى الدور العربية لمحاولة توفير مظلة مادية ونسعى لتوفير ذلك".

وتابع: "بعض الدول الصديقة اشترطت ان تحدد اسماء معينة لكي تساعد بالاموال، ولكن رفضنا تماما".

وأشار إلى أنه خلال الايام المقبلة، سيتم الاعلان عن بعض البضائع الاسرائيلية، التي سيمنع ادخالها الى الاسواق الفلسطينية، حيث قال: "لا أحد يشعر بالخوف، وسنسعى لاستدامة الحياة، والاولوية لنا اسر الشهداء والجرحى والاسرى".

وفيما يتعلق بما يحدث بالاقصى، قال العالول: "أحيى الاهالي في القدس، حيث يسخرون لحماية القدس والاقصى من الانتهاكات الاسرائيلية، وما يتعرضون له من انتهاكات واعتقالات".

وقال: "الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني والاقصى، وبالتالي امل الا يكون لهذه الاجراءات اهداف خبيثة من أجل ضرب الأقصى، فإسرائيل تستهدف الرموز ومبدأ المرجعية على الاماكن المقدسة، وهذا له خلفية سياسية".

وبين ان الحدث في القدس مازال مستمرا، وأنه منذ الايام الاولى من الاحداث، كان هناك تواصلا بين القيادة الفلسطينية والاردن.

ونوه إلى انه كان هناك قرارا سابقا لدى الاوقاف من اجل اعادة ترميم باب الرحمة، ولكن سلطات الاحتلال دائما ما تعيق ذلك.