مدير المخابرات البريطاني زار دولة الاحتلال سراً

القدس- وطن: كشفت صحيفة عبرية، إن مدير إحدى المخابرات الدولية زار "إسرائيل" سرا بشأن إيران.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مدير المخابرات البريطانية (MI6)، أليكس يونغر، زار إسرائيل سراً هذا الأسبوع للاجتماع مع نظرائه الإسرائيليين، بشأن احتمال خرق إيران لصفقة نووية، عام 2015.

وقالت الصحيفة العبرية المنشورة باللغة الإنجليزية، إن مدير الجهاز البريطاني التقى رئيس الموساد، الجنرال يوسي كوهين، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية ترجّح أن إيران تستعد لتجديد تخصيب اليورانيوم في إطار بنود الصفقة، ولدى بريطانيا ما يؤكد صحة هذه الأنباء.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن إسرائيل كانت تحذر العالم من أن طهران ستجد وسائل للغش في الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه، في العام 2015 ، فإن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى استمرت في دعم هذا الاتفاق، بل وحتى معارضة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكانت إيران ومجموعة الست (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) الوسطاء، قد توصل إلى اتفاق تاريخي حول القضية النووية الإيرانية، يوم 14 يوليو / تموز من عام 2015، إلا أن ترامب أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق، إضافة إلى استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران.

"روسيا اليوم"