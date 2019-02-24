الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة واعتقال 4 فلسطينيين

القدس- وطن: زعمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، انها اعتقلت 4 فلسطينيين و"أحبطت عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل" وفقا لما ادعته وسائل اعلام اسرائيلية.

وبحسب ادعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم ضبط كمية من السلاح تشمل 37 مسدساً كان يتم محاولة تهريب من شمال وادي الأردن عبر حقيبة كبيرة كانت على ظهر أحد المعتقلين، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين آخرين بعضهم من سكان نابلس كانوا ينتظرونه في سيارتين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وأنه تم نقلهم للتحقيق.

واشار إلى أن "عملية إحباط تهريب الأسلحة استمرت عشرات الساعات منذ بدء رصدها وحتى تنفيذها ومنع تهريب تلك الأسلحة"، وفق الادعاء.