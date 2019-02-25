10معتقلين بينهم الاسيران المحرران خضر عدنان وطارق قعدان

رام الله- وطن: اعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، اعتقال 10 مواطنين خلال عمليات دهم واقتحام للمنازل في محافظات الضفة.

وزعم الجيش في بيانه انه عثر على قطعة سلاح من نوع "كارلو" اثناء مداهمة منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، القياديين في حركة الجهاد الاسلامي في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، والاسيرين المحررين الشيخ خضر عدنان وطارق قعدان.

كما اعتقل الاحتلال عدي عياش من منزله في بلدة رافات قضاء سلفيت.

واعتقل الاحتلال ايضا الأسير المحرر رائد عبد الفتاح الجعبري (41 عاماً) من منزله في مدينة الخليل، هذا وتحتجز سلطات الاحتلال جثمان شقيقه الشهيد وائل في الثلاجات منذ بداية أيلول الماضي.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب عبد الله طقاطقة واستولت على مركبته في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.