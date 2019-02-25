"هواوي" تكشف النقاب عن "الهاتف المتحول"

وطن: كشفت شركة هواوي، الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما يشبه جهازا لوحيا مصغرا بسبب قابليته للطي، وذلك بسعر يفوق معدل أسعار هواتف آيفون وسامسونغ.

وجاء كشف هواوي الجديد، خلال عرض نظمته الشركة الصينية، خلال كونغرس الهواتف الذكية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتقول الشركة إن الهاتف الذكي الجديد يجمع بين مزايا الجهاز اللوحي (التابلت) وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم، وفق "رويترز".

وأظهرت لقطات فيديو أن الهاتف الجديد يبدو للوهلة الأولى هاتفا عاديا، قبل أن يقلب شخص خلفية الهاتف إلى شاشة جديدة تنضم إلى الشاشة الأولى، لتصبحان شاشة واحدة في حجم قريب من الحواسيب اللوحية الصغيرة.

وعندما تقوم بفتح طيتي الجهاز، الذي سيتوفر في الأسواق منتصف 2019، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة.

وسيكون الهاتف متوفرا بثمن يبدأ من 2600 دولار أميركي، متجاوزا معدل أسعار هواتف آيفون وسامسونغ، التي عرضت الخميس هاتفها القابل للطي، لقاء 1980 دولارا.

ويدعم الهاتف الجديد "ميت 10" شبكات الجيل الخامس، مما أثار مزيدا من الجدل بشأن الهاتف، كونه يسلط الضوء على الصدام المرير بين واشنطن وبكين حول أمن شبكات الجيل المقبل من خدمات الهواتف المحمولة.

فبينما حذر مسؤولون أميركيون من استخدام أجهزة هواوي خوفا من "التجسس الصيني"، نفت الشركة ذلك نفيا قطعيا.

يذكر أن هواوي كشفت النقاب خلال عرضها في برشلونة أيضا عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول الجديدة.