تأهب وتوتر يخيم على سجن النقب بعد نشر أجهزة تشويش متطورة

وطن: قالت مصلحة سجون الاحتلال إن عناصرها وضعوا على أهبة الاستعداد في سجن النقب الصحراوي بشكل خاص وفي السجون على وجه العموم، وذلك في أعقاب التوتر في سجن النقب بعد نشر أجهزة تشويش متطورة.

وذكرت القناة "11" العبرية ان مصلحة السجون قامت قبل أيام بالبدء بتجربة أجهزة تشويش متطورة على قسمين لحركة حماس في سجن النقب وذلك سعياً لمنع التقاط أجهزة الهواتف الخلوية المهربة لدى الأسرى من العمل.

وقالت القناة إن تكلفة المشروع تصل الى 22 مليون شيقل وجرى البدء بتجربتها في سجن النقب وستستمر فترة الاختبار 3 أشهر على أن يتم الانتهاء من نشر المنظومة في مختلف السجون الأمنية مطلع العام 2021.

في حين رد الأسرى في سجن النقب بالاحتجاج على نشرها مشددين على أنها تضر بالصحة بشكل كبير، كما راجت أنباء حول حل حركة حماس لتنظيمها في سجن النقب وذلك في خطوة تهدف لزيادة الضغط على مصلحة السجون للتراجع عن القرار عبر خلق حالة من العصيان.