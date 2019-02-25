هيئة القضاة المختصة بالنظر في قضية النائب العام تمنع وطن من تغطية جلسة المحكمة، ومجلس القضاء لوطن نحن مع التغطية لكن لا نستطيع اجبار هيئة القضاة

رام الله – وطن: منعت هيئة القضاة برئاسة القاضي رفيق زهد وطن من تغطية جلسة الطعن المقدّمة من قبل محامي النائب العام والمتعلقة بالطعن في قرار توقيفه عن العمل والتي من المفترض ان تعقد اليوم الاثنين .

وفي اتصال هاتفي لوطن مع مدير مركز الاعلام القضائي فواز البرغوثي من اجل توضيح اسباب المنع المفاجئ والمستغرب لنا في وطن ، اكد ان رئيس هيئة القضاة القاضي رفيق زهد يرفض ان تقوم وسائل الاعلام بتغطية الجلسة وتصويرها ودون ابداء الاسباب.

كما اكد البرغوثي ان رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم يرحب دائما في تغطية الاعلام لكل القضايا المتعلقة بالقضاء بما فيها تغطيات جلسات المحاكم ، ومشيرا في الوقت ذاته الى ان رئيس المجلس لا يملك صلاحيات باجبار هيئة القضاة السماح للاعلام بتغطية جلسة المحكمة وان القرار الاول والاخير هو بيد رئيس هيئة القضاة .