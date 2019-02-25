إدارة سجن النقب تعزل الأسير فوزي عواد

وطن: عزلت إدارة سجن النقب الصحراوي الأسير فوزي محمد عواد من نابلس بعد إشعاله النار في ملابسه على مدخل قسم خمسة بالسجن، احتجاجًا على سياسية الإهمال الطبي وتراجع صحته نتيجة الأضرار التي سببتها له أجهزة التشويش التي تم تركيبها مؤخرًا من إدارة السجون الإسرائيلية.

وذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن حالة الأسير عواد جيدة ولم يُصب بأي أذى، مؤكدا أن التوتر لا يزال يسود كافة أقسام سجن النقب.

وبدأ الأسرى في السجن خطوات تصعيدية رفضًا لسياسات الاحتلال القمعية بحق الحركة الأسيرة، واستمرار تأثير أجهزة التشويش على أقسام 3 و4 و5 في السجن.