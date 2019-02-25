بينهم 3محكومون بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

وطن: أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن أربعة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

من القدس، الأسير أشرف نظمي محمد قيسي المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير رامي محمد محمود نور (40 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير موسى آدم سالم خليل (30 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 أعوام في السجون.

والأسير محمد عبد الله حرب قاسم (30 عامًا) من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.