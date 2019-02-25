العثور على جثة شاب في قلنسوة وامرأة في اللد

وطن: عُثر عند منتصف الليل على جثة الشاب جلال القديم (28 عامًا) في منطقة الأراضي الزراعية في مدينة قلنسوة بالداخل.

ونقلت شرطة الاحتلال جثة الشاب إلى المعهد الطبي الجنائي (أبو كبير) لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإنه لم يتم العثور على علامات عنف على الجثة، واستبعد أن تكون هناك خلفية جنائية، وكان الترجيح أن يكون الشاب توفي إثر سكتة قلبية.

وفي السياق، قالت مصادر طبية إنه تم العثور على جثة امرأة وهي مُسنة في السبعينيات من عمرها، تبدو عليها علامات عنف في مدينة اللد، حيث تم استدعاء شرطة الاحتلال التي شرعت بالتحقيقات في ملابسات الحادث.

(عرب48)