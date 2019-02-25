الاحتلال يفرج عن الأسير محمد عبده من رام الله بعد انتهاء محكوميته

رام الله- وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بأن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس عن الأسير محمد نبيل عبد العزيز عبده (20 عامًا) من بلدة كفر نعمة قضاء مدينة رام الله، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عامان و16 يومًا.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عبده بتاريخ 07/02/2017، وهو أعزب، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات ضد قوات الاحتلال والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.