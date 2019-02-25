الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء ببلدة الشيوخ شمال الخليل

الخليل- وطن: سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي والإدارة المدنية، اليوم الاثنين، إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل ببلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي احمد منير الحلايقة، بأن قوات الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية سلمت إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل بمنطقة قنان نياص ببلدة الشيوخ لمواطنين من عائلة وراسنة والحلايقة، عرف منهم احمد جبر محمد وراسنة، ومحمد احمد إسماعيل وراسنة، ومحمد حميدان حلايقة.

وناشد أصحاب المنازل المهددة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية كافة بالتدخل للجم ممارسات الاحتلال التي طالت أراضيهم ومنازلهم التي يملكون أوراق تثبت ملكيتهم لها منذ ما قبل الاحتلال.