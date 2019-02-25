آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019.

وأكدت الداخلية أن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح غدا الأولى والثانية والثالثة من كشف (2/25)

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وحثت المسافرين على التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.