"الخارجية" تُدين التغول الاستيطاني بالأغوار الشمالية

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأغوار الفلسطينية المحتلة بما فيها الأغوار الشمالية، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على وضع "سياج مكهرب" حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة في منطقتي "خلة العقدة والسويدة".

ونددت الوزارة، بتغول الاحتلال العسكري واستفراده بالأرض الفلسطينية بالأغوار وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية، أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع أصحابها من الوصول إليها، في وقتٍ تسمح فيه سلطات الاحتلال للمستوطنين بالتواجد فيها واستغلالها كمقدمة للاستيلاء عليها بالكامل.

وأكدت أن ما تتعرض له مناطق الأغوار الشمالية من عمليات تهويد واستيطان، يندرج في إطار مُخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها وإخلائها من مواطنيها الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة وإحلال المستوطنين مكانهم، في محاولة متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم وفرض واقع وحقائق جديدة لصالح الاستيطان.

وأوضحت أن "هذا ما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويعمق في الوقت نفسه من نظام الفصل العنصري القائم في فلسطين المحتلة".

وقالت: إن" الانحياز الأمريكي الأعمى وتخاذل المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه قضية شعبنا وحقوقه، وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته، شرع الأبواب أمام إسرائيل كقوة احتلال لتنفيذ مخططاتها التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين".

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا سيؤدي الى إفشال أي جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام على أساس "حل الدولتين".