مصرف الصفا الإسلامي يحتفل رسمياً بافتتاح فرعه في مدينة جنين

وطن: في احتفالية خاصة واستكمالاً لخطة مصرف الصفا في التفرع والانتشار في كافة محافظات الوطن، وتوفير أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة لأكبر شريحة من العملاء، احتفل مصرف الصفا الإسلامي، البنك الإسلامي الأحدث في فلسطين اليوم، رسمياً بافتتاح فرعه الأول في مدينة جنين. وجرى حفل الافتتاح وقص الشريط برعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، وبحضور اللواء أكرم الرجوب محافظ محافظة جنين، وفضيلة مفتي محافظة جنين سماحة الشيخ محمد أبو الرب، ورئيس مجلس إدارة مصرف الصفا وعدد من أعضاء المجلس، والسيد نضال البرغوثي المدير العام لمصرف الصفا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال في المدينة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح أعرب معالي المحافظ الشوا عن سروره لمشاركة مصرف الصفا الإسلامي هذا الاحتفال بافتتاح فرع مصرفي جديد في محافظة جنين العزيزة على قلوب الجميع، معبراً عن ثقته بأن هذا التفرع المصرفي الجديد سينعكس بالإيجاب ومزيد من الإنجازات على مجمل العمل المصرفي وخاصة الصيرفة الإسلامية في فلسطين وتقديم كل ما هو في مصلحة المواطن وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف الشوا:"نعتز بالقطاع المصرفي لصموده في وجه جميع التحديات السياسية والاقتصادية، فقد بلغ صافي أصول القطاع المصرفي أكثر من 15.6 مليار دولار، بينما بلغ صافي أصول المصارف الإسلامية أكثر من 2.3 مليار دولار، وأن مجمل عدد الفروع والمكاتب المصرفية في فلسطين 351 حتى نهاية العام المنصرم، منها 28 في محافظة جنين، وعدد فروع ومكاتب المصارف الإسلامية بلغ 71 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة أرجاء فلسطين، منها 6 في محافظة جنين.

من جهته أعرب عطوفة اللواء أكرم عن اعتزازه وفخره بافتتاح فرع جديد لمصرف الصفا، وقال:"لا شك أننا اليوم سعداء ونحن نفتتح فرعاً جديداً لمصرف الصفا الإسلامي في مدينة جنين، وأنا سعيد عندما أرى أي شيء جديد في جنين، ولا بد أن نقرأ الرسالة من هذا الافتتاح التي تحمل أكثر من معنى وهي أن جنين آمنة ومستقرة، وفيها نماء اقتصادي ورجال أعمال غير آبهين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة نتيجة إجراءات الاحتلال وهم مستمرون في تطوير الاقتصاد الوطني، كما أنه مؤشر واضح على أن الشعب الفلسطيني يؤكد رغبته المستمرة في البناء والتطوير.

بدوره بارك فضيلة الشيخ محمد أبو الرب مفتي محافظة جنين افتتاح فرع مصرف الصفا قائلاً إن علينا إحياء الشريعة الإسلامية بتصرفاتنا وخاصة بالنظام الاقتصادي الذي يعد من مرتكزات الحياة الهامة مثل الأمن والصحة، مضيفاً: "أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها على حل المشاكل الاقتصادية من خلال النظام الإسلامي الاقتصادي"، موضحاً أن فكرة البنوك الإسلامية دخلت في ستينات القرن الماضي ونشأت وتطورت ودخلت فلسطين حديثاً، داعياً سلطة النقد والبنوك الإسلامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي وتطويره.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الصفا بالضيوف والحضور قائلاً "إن افتتاحنا اليوم فرعاً جديداً للمصرف في جنين الحبيبة، يجسد حرصنا في مصرفِ الصفا لترجمةِ التزامنا بخططنا التوسعية بموازاةِ السعي الدؤوبِ منْ أجلِ المزيدِ من التفرُّعِ في المحافظاتِ الأخرى، في المستقبلِ القريب، وذلك لتحقيقِ الرؤى والأهداف نحو تأسيسِ شبكةٍ مصرفيةٍ متينةٍ وواسعةِ الانتشارِ في جميعِ أرجاءِ الوطن.

وأضاف "نتطلَّعُ اليوم إلى عهدٍ جديدٍ من الخدماتِ المصرفيةِ الحديثة وفقَ أحكامِ الشريعةِ الإسلامية، وكلُّنا أملٌ بأنْ ننجحَ بالإسهامِ في تعزيزِ اقتصادِ محافظةِ جنين وتنميتهِ بشكلٍ قويٍ وفعال ضمن منهجيةٍ قائمةٍ على استيعابِ حاجاتِ ومتطلباتِ الجمهور، وإقباله المتزايدِ على المنتجاتِ المصرفيةِ الإسلامية".

من جهته أكد السيد نضال البرغوثي المدير العام للمصرف "إن احتفاءَنا بافتتاح فرع جديد للمصرف في مدينة جنين يأت استكمالاً لمسيرة العطاء التي بدأها المصرف منذ ما يزيد عن العامين، وذلك لتحقيق مبادئ التوسعة والشمول المالي، بما ينسجمُ ورؤية سلطة النقد الفلسطينية بالنهوض بالقطاعِ المصرفي الفلسطيني".

وأوضح البرغوثي "إن ما يزيدُنا فخراً ويدفعُنا إلى مزيدٍ من العمل بلا كللٍ ولا ملل ونحنُ في بدايةِ عامِنا الثالث، هو الكفاءةُ العاليةُ والمهارةُ التي تتمتع بها كوادرُنا في مختلفِ فروعِ المصرفِ في رام الله ونابلس والخليل، حيث نحرص على خدمةِ العملاء بمهنية عاليةٍ مصحوبةٍ بكرمِ الخلقِ والمعاملة، فيما نستمدُّ قوتَنا منْ حكمةِ مجلسِ إدارةِ المصرفِ، الذي يؤمنُ أنَّ مفتاحَ التميّزِ في أي مكان هوَ الإنسان المثابرُ المُجدُّ والمُتقِنُ والحَسَنُ الخلق".

وثمّن البرغوثي دور سلطةَ النقد ممثلة بمحافظَها معالي السيد عزام الشوا على التعاونِ المستمرِ والبَنّاءِ من أجلِ دفعِ مسيرةِ الصيرفةِ الإسلاميةِ في فلسطينَ وتطويرِها، وذلك من خلال الجهودِ الدؤوبةِ التي تبذلُها سلطةُ النقد سعياً لتحسينِ مستوى أداءِ المعاملاتِ المصرفيةِ في مختلفِ الهيئاتِ الماليةِ والمصارف، مجدداً في الوقت ذاته شكره وتقديره للواء اكرم الرجوب محافظ جنين، وأهالي المحافظة واحتضانَهم لنا، بما يسهم في تطويرِ العملِ المشترك، ودعمِ مسيرةِ التنميةِ الاقتصادية.

يذكر أن فرع مصرف الصفا في جنين هو الفرع الخامس بعد افتتاح اربعة فروع أخرى في كلٍ من محافظات رام الله والخليل ونابلس، حيث سيتيح المصرف خدماته وبرامجه المصرفية المتطورة القائمة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية لكافة العملاء والجمهور في المدينة والقرى المحيطة بمحافظة جنين، بما يشمل برامج التوفير والجوائز الاسبوعية، بالإضافة إلى العديد من البرامج المصرفية الحديثة ووفقَ خطةِ تفرعٍ منهجيةٍ قائمةٍ على استيعابِ حاجياتِ ومتطلباتِ الجمهور.