ضبط معمل لتعبئة أدوية تنحيف غير قانوني في جنين

جنين- وطن: تمكنت طواقم الضابطة الجمركية اليوم وبالشراكة مع وزارتي الصحة والإقتصاد الوطني من ضبط معمل لتعبئة أدوية خاصة بالتنحيف في محافظة جنين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة أنه بناء على معلومات لدى مديرية الضابطة الجمركية جنين عن وجود معمل لتعبئة أدوية تنحيف حيث تم التوجه الى المكان بدورية مشتركة من الضابطة والصحة والإقتصاد الوطني وتم ايضا ضبط كمية كبيرة من الأدوية المعبأة والجاهزة للإستخدام الادمي وعبوات واغلفة لماركات عالمية للتنحيف وكبسولات فارغه بكميات كبيرة حيث تم عمل محاضر من قبل جهة الإختصاص في مديرية الصحة ومصادرة الكمية بالكامل تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.