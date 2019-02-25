صور | ضبط أدوية غير قانونية في صيدلية بمحافظة رام الله والبيرة

رام الله- وطن: تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والمخابرات العامة، اليوم، وبالشراكة مع وزارة الصحة من ضبط أدوية غير قانونية في محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة في الضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات لدى مديرية المخابرات العامة في رام الله عن وجود إحدى الصيدليات تقوم ببيع أدوية غير قانونية وبالتنسيق مع الضابطة الجمركية تحركت دورية مشتركة من الضابطة والمخابرات ووزارة الصحة كونها جهة الإختصاص الى الصيدلية وأثناء الفحص والتفتيش تبين وجود مستودع لتخزين الأدوية تابع للصيدلية غير مصرح عنه لوزارة الصحة ووجود كميات كبيرة بداخله وداخل الصيدلية من الأدوية غير القانونية.

وأضاف البيان: بناء على ذلك تم التحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارة الصحة.