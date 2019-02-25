فيديو | الاحتلال يعتقل أشرف أبو علي خلال احتجاجه على قرارات هدم منازل في قلنسوة

قلنسوة- وطن: اعتقل الاحتلال، مساء اليوم، الشاب اشرف ابو علي، خلال وقفة احتجاجية في مدينة قلنسوة في الداخل.

ونظم أهالي قلنسوة وقفة على مدخل المدينة، احتجاجاً على قرارات الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق عدد من منازل المواطنين في المدينة بزعم البناء دون ترخيص.

وأكد الأهالي استمرارهم بالفعاليات الاحتجاجية حتى وقف قرارات الهدم بحق منازلهم.

يشار إلى أن الاحتلال هدم العديد من المنازل في قلنسوة خلال الأعوام الأخيرة، كما أصدر قرارات بهدم أخرى بزعم البناء دون ترخيص.