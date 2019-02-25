الجهاد الإسلامي: اعتقال الاحتلال قيادات العمل الوطني دليل على فشله

غزة- وطن: أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن حملات الاعتقال الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال بحق قيادات العمل الوطني في القدس والضفة آخرها اعتقال القياديين في الجهاد طارق قعدان وخضر عدنان دليل قلق وفشل الاحتلال في مواجهة معركة الهوية الوجود دفاعاً عن مقدساتنا.

وقال الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد مصعب البريم، في تصريحٍ صحفي تعقيباً على اعتقال القياديين في حركة الجهاد طارق قعدان وخضر عدنان :"إن اعتقال القيادات و الكوادر لن يدفع شعبنا للتراجع امام إرهاب الاحتلال، بل سيكون سببا لاستمرار الانتفاضة والرباط في الأقصى والانفجار في وجه الاحتلال".

وشدد على أن شعبنا موحد ومصمم على الاستمرار في معركة تحدي ومواجهة إرهاب الاحتلال، وحماية المقدسات.

وكان جيش الاحتلال اعتقل فجر اليوم الإثنين، القياديين في حركة الجهاد الشيخ طارق قعدان(46 عاما)، والشيخ خضر عدنان (41 عاما)، من منزلهما في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.