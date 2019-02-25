كوشنر يكشف ملامح "صفقة القرن"

وطن- وكالات: كشف جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ملامح خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" وتأثيرها على المنطقة.

ولفت كوشنير في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن قادة المنطقة والعالم يهتمون كثيرا بالشعب الفلسطيني ويودون إيجاد سبل تسمح لهم بتحقيق ما كان بعيد المنال بالنسبة إليهم لوقت طويل. كما قال.

وبين أن خطة السلام تقوم على مبادئ الحرية واحترام المعتقدات والاستفادة من الفرص المتاحة والأمن، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التوصل لخطة مفصلة ومعمقة لوضع الخلافات السابقة جانبا والتطلع إلى مستقبل مزدهر ومشرق بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك المنطقة برمتها.

وقال "إن الخطة المقترحة تركز على منح الشعب الفلسطيني القدرة على الاستفادة من إمكانياته ومنح الشعب الإسرائيلي فرصة الاندماج بشكل ملائم في المنطقة". مشيرا إلى أن المساران الاقتصادي والسياسي في الخطة مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض.

وأضاف "درسنا الاقتصاد الفلسطيني ووجدنا قدرات كبيرة للاستثمار لكن من أجل تحقيق ذلك لا بد من الحد من التوتر". مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي لخطة السلام لن يقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين بل سيشمل المنطقة.

وقال "الاقتصاد الفلسطيني كان مقيدا في ظل غياب السلام".