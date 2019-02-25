اعتقل خلال تصديه لاعتداءات المستوطنين.. الاحتلال يفرج عن المزارع عبد الكريم زواهرة من بيت لحم

بيت لحم- وطن: اطلقت سلطات الاحتلال سراح المزارع عبد الكريم زواهرة، بعد اعتقال استمر 24 ساعة في اعقاب قيامه المشاركة بالتصدي لعدد من المستوطنين الذين اقتمحوا اراضي تابعة للمواطنين في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، تجاورها عدد من المستوطنات وقيام هؤلاء المستوطنين بزراعة اراضي المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال .

وقال الناشط حسن بريجية مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان اعتقال المزارع بهذه الطريقة رغم انه وبقية اصحاب الاراضي المستهدفة ضحية لعنف المستوطنين واهدافهم في الاستيلاء على ممتلكاتهم هو من اجل تخويف المواطنين ومنعهم من مواجهة المستوطنين ولكن هذه المحاولات دائما مصيرها الفشل الذريع لان هناك تصميم لدى الاهالي بالدفاع عن اراضيهم بكل ما ملكوا من طاقة وامكانيات ورغم كل اساليب القمع والترهيب الاسرائيلية.