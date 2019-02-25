الحمد الله: لن نخضع للابتزاز وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة

رام الله- وطن: قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، إننا لن نخضع للابتزاز، وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، ونعيد ترتيب بعض الأولويات، وسنعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات، بما يتجاوب مع التحديات الجديدة، لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا.

وشدد الحمد الله في كلمته في حفل إطلاق فعاليات اليوم الوطني الاول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، اليوم الإثنين بمدينة رام الله، على أن المطلوب تعزيز الالتفاف الوطني حول الرئيس محمود عباس ودعم مواقفه الثابتة أمام التحديات والصعاب.

وقال: "نواجه اليوم، قيادة وحكومة وشعبا، تداعيات مرحلة فارقة تزداد فيها التحديات والصعاب، حيث يتعاظم الحصار المالي والسياسي المفروض علينا، وتواصل إسرائيل تحدي الإرادة الدولية وتتوسع في استيطانها، وفي نهب الأرض والموارد، وتفرض مخططات التهجير على شعبنا في القدس وتحاول إفراغها من سكانها الأصليين وتحاصر مؤسساتها وقواها الوطنية، وتحكم حصارها على قطاع غزة".

وبين أن كل هذا للتضييق على شعبنا وابتزازه ماليا وللمزيد من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا.

وقبل أسبوع، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138مليون دولار) من أموال المقاصة، ردًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية، وذوي الشهداء.

والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحررين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة و"إسرائيل" في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريًا إلى الحكومة برام الله.

وردت السلطة بالإعلان عن أنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة"، وأنها وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.