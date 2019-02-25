هنية: اتصالاتنا مستمرة لوقف جرائم الاحتلال ضد الأسرى

غزة- وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنهم يجرون اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من شأنها تشكيل ضغط على الاحتلال لوقف الإجرام المنظم بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف هنية أن قيادة حركته تتابع ما يحاول الاحتلال فرضه على الأسرى، وخاصة في أعقاب قرارات لجنة "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" المتطرف جلعاد أردان بحقهم، وذلك في الوقت الذي يفرض أسرانا البواسل أسمى معاني التحدي والصمود وعليه.

وأكد أنهم على تواصل دائم مع الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة، لمواكبة مجريات هذه الحملة، خاصة ما حدث أخيراً في سجن النقب، مشددا على أنهم لن يدخروا جهداً في سبيل إيقاف هذه الجرائم، وبذل كل ما يساند أسرانا وحقوقهم العادلة.

وثمن تضحيات أسرانا، الذين أثبتوا أنهم بتضحياتهم لن يسمحوا للاحتلال فرض معادلات جديدة أو إسقاط غطرسته عليهم مؤكدين أنهم أكبر عزمًا، وأقوى إرادة من سجّانيهم.

ودعا كافة مكونات شعبنا الفلسطيني إلى التحرك الشامل من أجل دعم أسرانا، وحشد أكبر حركة إسناد لهم لمواجهة الجرائم المتتالية بحقهم.

كما دعا المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة إلى ممارسة دورها في كشف جرائم الاحتلال وإجراءاته العنصرية ضد أسرانا والعمل على وقفها ومعاقبة مرتكبيها.

وذكرت مؤسسات حقوقية تعنى بالأسرى، أن الوحدات الخاصة القمعية تتواجد بشكل مستمر قرب أقسام الأسرى، وعلى أهبة الاستعداد لاقتحامها بأي لحظة والتنكيل بالأسرى، لرفضهم التسليم بتركيب أجهزة التشويش المتطورة التي تسبب أضرارًا صحية لهم.