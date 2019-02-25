بمناسبة مرور عام على مسيرات العودة.. دعوات لمليونية في غزة يوم 30 مارس القادم

غزة- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، أن يوم الثلاثين من آذار/ مارس القادم، سيكون مليونية فلسطينية غير مسبوقة. وذلك بالتزامن مع مرور سنة على مسيرات العودة.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، عقدته لللإعلان عن انطلاق المسير البحري الـ 25 شمال قطاع غزة الإثنين، إنها لن تتراجع عن المسيرات البرية والبحرية، حتى تحقيق أهدافها، مشددة على أن مسيرات العودة، هي حراك سلمي يخوضه الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه.

ويُصادف يوم الثلاثين من آذار/مارس المقبل، الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، وذكرى يوم الأرض.

ودعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أحمد المدلل المواطنين للمشاركة في "مليونية يوم الأرض".

وذكر المدلل أنها "ستكون مليونيةً جماهيريةً فلسطينية تعيد المجد للقضية والقوة لشعبنا"، مطالبًا الكل الوطني للحشد والمشاركة فيها.

وشدد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار بكافة أدواتها مستمرة، موضحًا أنها تؤكد على وحدة شعبنا وحيوية قضيته، ولن تتوقف أبدًا حتى تحقق أهدافها كاملةً.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات القطاع الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.