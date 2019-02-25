حنا عيسى لـوطن: هذا ما قصدته في مقالة "الصحفيون مثل الكلاب يبدؤون في النباح كلما تحرك شيء"

رام الله- وطن: أوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، لـ وطن، أن ما قصده في مقاله الذي نشره اليوم، بعنوان "الصحفيون مثل الكلاب يبدؤون في النباح كلما تحرك شيء"، صحفيي الاستعمار وليس الصحفيين الفلسطينيين.

وقال عيسى قصدت في المقالة صحافة وصحفيي الاستعمار وليس الصحافة الفلسطينية.

وأضاف: وضعت العنوان بهذه الطريقة حتى يجذب القارئ، وهو مقتبس من مقولة للفيسلوف الألماني "شون هور".

وتابع مقولة الفيلسوف الألماني "شون هور"، تتحدث كيفية استخدام الاستعمار صحفييه وإعلامه لافتراس الناس.

وكان عيسى نشر مقالاً على صفحته في "فيسبوك" اليوم، بعنوان "الصحفيون مثل الكلاب يبدؤون في النباح كلما تحرك شيء".

وقال عيسى في مقاله "الوظيفة الوحيدة التي تؤديها الأخبار في التلفاز بشكل جيد هي أنه عندما لا توجد أخبار فإنها تعطيك أنباء بنفس التركيز كما لو كانت هناك أنباء حقيقية".

وأضاف في القرون الماضية كان الاستعمار يحتل بلدان العالم الثالث بقوة السلاح، ولكن حاليا توصل لاحتلال شعوب هذه البلدان عبر الوسائل الإعلامية، وتم هذا عبر خبراء في شتى العلوم وخاصة "علم النفس " حيث تخصص العديد من علماء هذا العلم علي كيفية التأثير علي عقول الآخرين بشتى الوسائل والأفكار، مما جعل هذه الوسائل تغزو عقول الصغار قبل الكبار، ممثلة في الرسوم الكاريكاتيرية والتي شدت انتباه الصغار وبعض كبارنا.

وأوضح عيسى "هذه الوسائل نجحت في تغذيتهم بكل ما يؤسس الاحترام لوجهات النظر الغربية، وبالتالي نجحت في تدجين أطفالنا منذ نعومة أظفارهم على تلك الأفكار والمذاهب".

وتابع عيسى "يتدرج هؤلاء الأطفال في الاهتمام بتلك البرامج الطفولة لبرامج المراهقين والكبار، برزوا في تقديم البرامج الملهبة للحواس والمشاعر والتي تجمع بين الرجال والنساء، مما يجعل هؤلاء المراهقين رهينة لمثل هذه البرامج والأفلام".