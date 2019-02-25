حسن الوالي.. كتب "ارحلي يا حماس" فاعتقل وعذّب !

غزة- وطن: ما زلنا في جدل الانقسام وجدال أطرافه، ومسوغات بالية تهدف لخنق حرية الرأي والتعبير.

حسن الوالي أحد سكان قطاع غزة، والذي اعتقله جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، بسبب مقال نشره الوالي على صفحته "الفيسبوك" قبل أيام، وفق روايته.

ويقول الوالي لـ وطن: اعتقلني جهاز الأمن الداخلي حماس الأحد الماضي، بسبب مقال نشرته على صفحة "الفيسبوك"، بعنوان "ارحلي يا حماس".

وأشار: لقد تعرضت لتعذيب شديد في سجن الامن الداخلي، كما أني أعاني من أمراض مزمنة كالكلى والقلب، ورفضوا في البداية الاستجابة لي بنقلي الى المستشفى، وبعد يومين من التعذيب أفرجوا عني.

وأضاف الوالي: بعد الافراج عني توجهت فوراً إلى مستشفى العودة في تل الزعتر، وكنت بحالة صحية سيئة وتلقيت العلاج.

وأكد أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة يواصلون اعتقال العشرات من أبناء فتح، بعد مسيرة نظمتها الحركة قبل يومين داعمة للرئيس محمود عباس.

وكان الوالي نشر مقالاً على صفحته الفيسبوك بعنوان "ارحلي يا حماس"، وجاء المنشور كالتالي: