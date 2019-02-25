مرسوم رئاسي يرى القضاة فيه تدخلاً بسلطتهم القضائية..

مرسوم رئاسي جديد بشأن القضاء.. القاضي الراميني لوطن: هذا مخالف للقانون ويمس استقلاله، وعماد سليم: طلبنا لقاء الرئيس، واسامة الكيلاني: سنعلق عليه غداً

رام الله- وطن: قال قاضي المحكمة العليا عزت الراميني لـ وطن، إن مجلس القضاء الأعلى تفاجأ اليوم بصدور مرسوم رئاسي بتكليف ديوان الرقابه للتدقيق على جلسات مجلس القضاء الأعلى والقرارات الصادرة عنه وأعمال التفتيش القضائي.

وأكد الراميني أن هذا المرسوم يمس استقلال القضاء، ويعتبر تدخلا في شأنه ومخالفا للقانون والدستور.

وقال: إن القانون الأساسي الفلسطيني نص على استقلال السلطة القضائية، بمعنى الاستقلال الإداري والمالي.

وأضاف القاضي الراميني "نحن لسنا ضد عملية الرقابة بالشأن المالي باعتبار أن موازنة السلطة القضائية جزء من الموازنة العامة، وبالتالي لا يوجد لدينا تحفظ على الرقابة على المال من أي جهة كانت سواء ديوان الرقابة المالية والادارية أو وزارة المالية أو أي جهة أخرى، ونحن حريصون كل الحرص على أن تكون هناك رقابة على النفقات في مجلس القضاء أو غيره باعتباره من المال العام ويجب ان يتم انفاقه بالطرق السليمة والصحيحة ووفق ما هو معمول به".

وتابع: أما أن يتم الحديث على الرقابة على جلسات مجلس القضاء الأعلى، والذي نص القانون على اعتبارها جلسات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها الا بقرار من المحكمة، وبالتالي أن تتيح امكانية الرقابة على جلسات مجلس القضاء الأعلى وعلى التفتيش القضائي من قبل ديوان الراقبة المالية والادارية، هذا يمس استقلال القضاء وتدخل في شأنه، وسيكون القضاة تحت هيمنة السلطة التنفيذية.

وأوضح الراميني "مسألة التفتيش على القضاة هي مسألة داخلية يقوم بها القضاة أنفسهم، وبالتالي هذا القرار مخالف للدستور من جهة، ومخالف للقانون من جهة أخرى ويعتبر انتهاكا للحق الدستوري ولحق المجتمع في استقلال السلطة القضائية".

وأكد "نحن كقضاة سيكون لنا موقف من هذا الموضوع، ولا يجوز التدخل بالشؤون القضائية".

وأشار القاضي إلى أنه "لدينا رقابة داخلية على الموضوع المالي والإداري من قبل موظفين في مجلس القضاء الأعلى، ورقابة داخلية من قبل وزارة المالية، وكل قيود المسألة المالية والإدارية تحت تصرف ديوان الرقابة المالية والإدارية".

من جهته، رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى عماد سليم التعقيب على الموضوع، وقال سليم لوطن، إن المجلس طلب اللقاء بالرئيس محمود عباس حول الموضوع، وننتظر عودته من السفر للقاء.

من جانبه، قال رئيس جمعية نادي القضاة اسامة الكيلاني لـوطن، إن مجلس إدارة الجمعية سيجتمع غداً بشأن هذا المرسوم، وسيصدر موقفه.

فيما يلي نص المرسوم الرئاسي: