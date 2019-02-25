خامنئي للأسد: سوريا وإيران هما العمق الاستراتيجي لبعضهما

وطن- وكالات: التقى قائد الثورة الإسلامية في إيران، علي الخامنئي الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الاثنين في طهران.

جاء ذلك خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس السوري إلى العاصمة الإيرانية، وقالت الرئاسة السورية إن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وهنأ خامنئي الأسد والشعب السوري والجيش والقوات المسلحة بالانتصارات التي تحققت على الارهاب، وأشار إلى أن هذه الانتصارات وجهت ضربة قاسية للمشروع الغربي والأميركي في المنطقة "ما يستوجب المزيد من الحذر مما قد يدبرونه في المرحلة المقبلة كرد فعل على فشلهم"، وأكد استمرار وقوف إيران الى جانب سوريا "حتى استعادة عافيتها الكاملة والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي"، موضحا أن سوريا وإيران هما العمق الاستراتيجي لبعضهما البعض.

بدوره هنأ الرئيس السوري الخامنئي والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية "التي شكلت على مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى في بناء الدولة القوية القادرة على تحقيق مصالح شعبها والمحصنة ضد التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها، والمبدئية في وقوفها الى جانب شعوب المنطقة وقضاياها العادلة".

وأشار الأسد خلال اللقاء الى أن "تحقيق مصالح شعوب المنطقة يتطلب من حكوماتها التوقف عن الانصياع إلى إرادة بعض الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، وانتهاج سياسات متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، خاصة وأن التجارب أثبتت أن الخضوع وتنفيذ إملاءات الغير نتائجه أسوأ بكثير من أن تكون الدول سيدة قرارها".

وشدد الجانبان وفق الرئاسة السورية على أن "سياسة التصعيد ومحاولة نشر الفوضى التي تنتهجها بعض الدول الغربية، وخاصة ضد سوريا وإيران، لن تنجح في ثني البلدين عن الاستمرار في الدفاع عن مصالح شعبيهما ودعم قضايا المنطقة وحقوقها العادلة".

واعتبرا أن "علاقات الأخوة الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين، كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل".