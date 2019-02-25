وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته

وطن- وكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، مساء اليوم، عبر صفحته على "الانستغرام".

واكد مصدر مطلع في الخارجية في تصريح لوكالة انباء "فارس" نباء استقالة ظريف.

وكتب ظريف على صفحته: اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية. اقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة.

يذكر انه لم تعلن اي مصادر رسمية قبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني حتى هذه اللحظة.

المصدر: العالم