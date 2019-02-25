الاحتلال يقرر إعادة إغلاق مصلى الرحمة في المسجد الأقصى

القدس- وطن: نقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤولين سياسيين في دولة الاحتلال قولهم إن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أصدر أوامره بضرورة تنفيذ قرار محكمة الاحتلال حول مبنى باب الرحمة، حيث يقضي قرار محكمة الاحتلال بإغلاق المبنى وعدم تحويله إلى مصلى.

وأضافت القناة أن وزير الأمن الداخلي في الاحتلال "جلعاد أردان" أصدر أوامراً بإخلاء المعدات وسجاد الصلاة من المبنى، وبحسب "كان" العبرية فإن الأردن تلقت مؤخراً رسائل حول هذه القرارات.

وبحسب تقديرات القناة العبرية فإن قوات الاحتلال ستجد صعوبة بإخلاء المكان بالقوة الآن حيث فرض الفلسطينيون سيطرتهم على المكان.

وتمكن ألاف المصلون الجمعة الماضية من فتح مصلى باب الرحمة المغلق بقرار من الاحتلال عام 2003 حيث فتح أبوابه أمام إقامة الصلاة والفعاليات المختلفة.