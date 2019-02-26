الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في الخليل وسلفيت

رام الله- وطن: سلمت قوات الإحتلال، إخطارا بوقف العمل في طريق زراعي بطول 500 م في منطقة خلة ابو دقية إلى الغرب من بلدة اذنا غرب الخليل.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية اذنا، ان البلدية تنفذ مشروع شق طرق زراعية في المنطقة ويأتي هذا الإخطار ضمن سلسلة اخطارات قامت قوات الاحتلال بتسليمها للمواطنين في الآونة الأخيرة، مشيرة الى أن بلدة اذنا تعتبر منطقة مستهدفة باخطارات وقف العمل والهدم.

وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 3 اخطارات وقف بناء في قرية رافات غرب مدينة سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس رافات عبد الجواد عياش، بأن سلطات الاحتلال سلمت اخطارات هدم لمنازل قيد الانشاء في المنطقة الجنوبية الغربية تعود للمواطنين معن فرح عياش، وعبد الرازق صدقي عياش، وايهاب عوده أبو زريق.

يذكر أن سلطات الاحتلال صادرت خلال العام الجاري 98 دونما من أراضي القرية، في المنطقة المسماة الجبل الأزرق، وخربة كسفا.